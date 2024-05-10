Депутаты ГД призвали устранить дефицит медработников

Депутаты Государственной думы РФ планируют спросить у кандидата на пост министра здравоохранения страны, сколько времени может понадобиться на решение проблемы с нехваткой врачей. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Законодатель сделал соответствующее заявление в ходе пленарного заседания ГД РФ по утверждению кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы правительства. Во время мероприятия он обратил внимание, что в настоящее время дефицит медицинских работников является одним из наиболее «кричащих» вопросов.

«Врачей не хватает — 30 тыс. человек. Можно, учитывая, что потом вы примете решение и внесете кандидатуру на должность министра здравоохранения, мы ему этот вопрос адресуем. С [его] точки зрения, сколько времени надо для того, чтобы закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров», — сказал Володин, обращаясь к кандидату в премьер-министры.

Он добавил, что уже после этого депутаты сформируют свою точку зрения по назначению претендента на должность министра здравоохранения.

В свою очередь, Мишустин заявил о необходимости полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. По его словам, руководство страны должно выполнить эту задачу в ближайшие шесть лет.

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