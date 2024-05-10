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Мишустин назвал уровень госдолга в России одним из самых низких в мире

Мишустин: уровень госдолга в РФ является одним из самых низких в мире — 17%

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Уровень государственного долга в России на сегодняшний день является одним из самых низких в мире и составляет около 17%, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

«О государственном заимствовании: на сегодняшний день [в России] долговая нагрузка самая низкая в мире — там порядка 17%», — сказал он на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

В мае бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что государственный долг Украины за два года вырос на 62%. Это говорит о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подсадил страну «на иглу» внешнего кредитования и продал ее за награды и право быть помещенным на обложки западных журналов, отметил Азаров.

10 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика продолжает расти высокими темпами. Так, по итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,6%.

В начале апреля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2024 года госдолг страны может оказаться даже чуть меньше 17% от ВВП.

Ранее Минэкономразвития оценило инфляцию в России.

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