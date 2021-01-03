Мясников осудил призыв РПЦ к пожилым москвичам не ходить в храмы на Рождество

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление Русской православной церкви с призывом к пожилым москвичам отказаться от посещения храмов на Рождество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он осудил такое выступление РПЦ, отметив, что такими словами церковь отнимает у пенсионеров «последнюю опору, привязку к этой жизни».

«Он (пожилой человек. — «Газеты.Ru») как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!» — написал Мясников.

Врач добавил, сославшись на выводы ученых, что изоляция приводит к росту смертности среди пожилых людей, поскольку они «перестают хотеть жить». По его словам, люди, которые прожили долгую жизнь, вправе самостоятельно принимать решение по своим действиям, поскольку «от смерти никто не ушел, а вот душа — вечна».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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