В «Росводоканале» рассказали, что смывают в канализацию россияне

«Росводоканал»: россияне смывают в унитаз арбузы, шприцы, шпалы и самовары
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Россияне часто спускают в канализацию то, что нельзя туда отправлять. Об этом рассказал руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин в беседе с Life.ru.

По его словам, раковины и унитазы в квартирах большие только на вид.

«Однако трубы, по которым затем отводятся стоки, не такие уж большие. Поэтому даже если кто-то успешно запихнул в унитаз свою старую рубашку или огрызок яблока, то не факт, что это так же успешно доберется до очистных сооружений», — сказал Чучалин.

Также посторонние предметы попадают в канализацию через уличные люки. Иногда их открывают, чтобы «быстрее ушла лужа». Но некоторые горожане пользуются моментом и выбрасывают ненужное.

Чучалин рассказал, что у многих водоканалов есть собственные «музеи» находок. Зачастую там можно увидеть мобильные телефоны, ключи, украшения, которые их обладатели либо случайно роняют в унитаз или сливные отверстия, либо намеренно от них избавляются. Иногда люди выбрасывают «не туда» даже арбузы.

По словам эксперта, особенно часто в канализацию «улетают» ватные палочки, салфетки, напитки, косточки от еды, а также ампулы от лекарств.

Ранее женщина на Тайване смыла 10 хомяков в унитаз и оказалась под следствием.

