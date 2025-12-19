В НАБУ рассказали, что обыски у Ермака не связаны с делом Миндича

Обыски у Андрея Ермака в период, когда он занимал пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, не связаны с операцией «Мидас» по делу о коррупции в украинской энергетике, где фигурирует бизнесмен Тимур Миндич. Об этом заявил руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов, передает «Страна.ru».

«Что касается дела Ермака, то это не «Мидас», это отдельная история. Просто в «Мидасе» получены весомые вещественные доказательства по кейсу Ермака», — заявил Магомедрасулов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в НАБУ рассказали, почему не публикуют «пленки Миндича».