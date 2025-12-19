Женщина вымыла голову один раз за год и показала, что с ней стало

The Sun: американка мыла голову один раз в году и показала последствия

Жительница США Кайла Рейган привлекла внимание пользователей социальных сетей после признания о том, что за весь текущий год мыла волосы всего один раз, показав, что с ней стало, пишет The Sun.

Рейган продемонстрировала подписчикам состояние кожи головы, покрытой слоем пыли и омертвевшей кожи. Наибольший резонанс вызвал момент, когда она обнаружила в волосах моль. После публикации видео пользователи массово призывали девушку изменить свои гигиенические привычки.

Кроме того, у Кайлы появилась выраженная сыпь на лбу, которую, как утверждает девушка, врачи связали с отсутствием регулярного мытья волос. Позже она сообщила, что у нее начали появляться залысины на коже головы, и признала необходимость чаще мыть волосы.

Реакция пользователей оказалась в основном негативной. В комментариях многие заявили, что не удивлены последствиями и считают ситуацию результатом личного выбора. Некоторые пользователи выражали отвращение, другие — иронично предлагали оплатить американке профессиональное мытье волос.

