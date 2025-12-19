Определился победитель короткой программы чемпионата России по фигурному катанию

Фигурист Петр Гуменник занял первое место в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию.

Фигурист получил от судей 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко (100,99), замкнул тройку сильнейших Андрей Мозалев (97,16).

Действующий чемпион России Владислав Дикиджи занял девятое место (86,90).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

