Школьник из Ростовской области узнал у Путина, почему дорожают булочки в столовой

Путин объяснил школьницу из Ростовской области, почему дорожают булочки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос школьника из Ростовской области, почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплата его родителей нет.

Глава государства объяснил подростку тему инфляции. По словам российского лидера, сегодня ее общий уровень снижается, однако рост цен на отдельные товары может оказаться выше. Президент связал это с составом потребительской корзины каждой конкретной семьи.

«Всё зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если продовольственная корзина состоит преимущественно из белковой продукции, это отразится на бюджете семьи», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин высказался о возможности госрегулирования рыночных цен.

