Армянская церковь осудила вмешательство властей в свои дела

Члены Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудили вмешательство властей республики в дела церкви. Об этом сообщили на сайте ААЦ.

«Высший духовный совет осудил вмешательство властей, и лично премьер-министра, во внутреннюю жизнь Армянской Церкви и канонические положения, которое противоречит Матери-Закону нашей родины, оскорбляет религиозные чувства нашего народа и нарушает права и многовековые традиции Армянской Церкви», — говорится в сообщении.

В конце ноября газета «Армянское время», принадлежащая семье премьер-министра республики Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II. В обращении утверждалось, что выборы патриарха были нечестными, а сейчас в церкви сложилась «нездоровая атмосфера» и кризис.

Католикос всех армян возглавляет ААЦ. Армения считается первой страной, провозгласившей христианство государственной религией. Католикос — верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры ААЦ, ее обрядов, канонов, традиций и единства. Он избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Гарегин II занимает этот пост с 1999 года.

Ранее в Армении обвинили Пашиняна в попытках уничтожения армянской церкви.