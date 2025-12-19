Итоги года с президентом. Лучшие фото

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. К главе государства поступило более 3 млн обращений в различных форматах.

Первые 20 минут пресс-конференции он посвятил обстановке на фронте. В частности, упомянул о том, что пока Москва не видит готовности Киева и его партнеров к миру. При этом сразу, как российские войска выбили ВСУ с Курской области, инициатива полностью перешла к ВС РФ.

Кроме того, Путин высказался и о состоянии экономики России в условиях СВО. Он упомянул про рост ВВП и отметил, что правительству удается сохранять хорошие темпы повышения зарплат.

Поступали вопросы президенту и в прямом эфире. Их выводили на экран прямо в студии. Попадались среди них и необычные: «Когда люди полетят на Марс?» или «Где душа Сталина – в раю или аду?». Однако их глава государства оставил без ответа.

Самые яркие кадры с пресс-конференции Путина – в фотогалерее «Газеты.Ru».

