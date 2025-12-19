На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша готова помочь в проведении выборов на Украине

Польша предложила Зеленскому помощь в проведении выборов на Украине
Shutterstock

Польша голова оказать помощь в проведении президентских или парламентских выборов на Украине. Об этом заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

«Мы передали предложение, мы заявили о возможности помощи с нашей стороны в моменте, когда будут организованы выборы, когда Украина решится организовать президентские или парламентские выборы», — сказал Чажастый.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявлял, что Россия проводила выборы в период СВО без всяких требований о гарантиях безопасности. Так глава государства отреагировал на требования Киева к Западу обеспечить безопасность для осуществления процесса голосования. Он напомнил, что Россия проводила президентские выборы, муниципальные, региональные.

9 декабря Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. По его словам, данный вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Также украинский лидер сообщил, что не стремится удержаться у власти.

Ранее офис Зеленского провел совещание по возможности проведения выборов на Украине.

