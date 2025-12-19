На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России с января подорожает водка

Минфин: минимальная цена водки с января составит 409 рублей за пол-литра
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство финансов России утвердило минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января 2026 года, в частности стоимость 0,5 литра водки составит 409 рублей. Приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что минимальная стоимость 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет составит 605 рублей. При этом коньяк и виски, произведенные из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, обойдутся покупателям минимум в 755 рублей.

В 2025 году минимальная розничная цена водки составляла 349 рублей, бренди — 472 рубля, а коньяка — 651 рубль.

Кроме того, из другого приказа Минфина следует, что с 2026 года будет установлена минимальная закупочная цена на этиловый спирт в размере 84 рублей за 1 литр.

Оба документа вступят в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования. Их действие продлится до 31 декабря 2031 года включительно.

До этого психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что для сохранения контроля во время новогодних праздников, во время которых многие употребляют алкоголь, важно понимать, чем можно закусывать спиртные напитки.

Он объяснил, что наиболее подходящей к алкоголю закуской будет углеводная пища, такая как картошка в мундире, соленые огурцы или квашеная капуста. Эти продукты помогают восполнить калий, натрий, магний и витамин C, которые организм в результате действия спиртного.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на алкоголь к Новому году.

