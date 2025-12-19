В Болгарии дипломаты содействовали в улучшении условий содержания арестованных россиян

В консульстве РФ заявили об улучшении условий содержания Ольшанского и Ивина

Дипломаты РФ в Болгарии содействовали в улучшении условий содержания под стражей россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве России в Софии.

«В рамках своей компетенции содействовали в улучшении условий содержания под стражей», — уточнили в дипломатическом представительстве.

Ольшанского и Ивина арестовали в Болгарии по требованию Вашингтона. Как сообщили в посольстве РФ, по первому россиянину принято решение об экстрадиции в Соединенные Штаты, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось.

10 декабря в Болгарии суд отказался экстрадировать в Ливан гражданина России Игоря Гречушкина по делу о взрыве судна в порту Бейрута в 2020 году.

