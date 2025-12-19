На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии дипломаты содействовали в улучшении условий содержания арестованных россиян

В консульстве РФ заявили об улучшении условий содержания Ольшанского и Ивина
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Дипломаты РФ в Болгарии содействовали в улучшении условий содержания под стражей россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве России в Софии.

«В рамках своей компетенции содействовали в улучшении условий содержания под стражей», — уточнили в дипломатическом представительстве.

Ольшанского и Ивина арестовали в Болгарии по требованию Вашингтона. Как сообщили в посольстве РФ, по первому россиянину принято решение об экстрадиции в Соединенные Штаты, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось.

10 декабря в Болгарии суд отказался экстрадировать в Ливан гражданина России Игоря Гречушкина по делу о взрыве судна в порту Бейрута в 2020 году.

Ранее в Польше задержали сотрудника Эрмитажа за раскопки в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами