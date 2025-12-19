На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе грабители вынесли из ювелирного магазина пустые коробки

МВД: в Армавире мужчины ограбили ювелирный магазин




В Армавире Краснодарского края мужчины ограбили ювелирный магазин, но остались ни с чем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД по региону.

Как выяснили полицейские, один из грабителей забрался через окно в торговый зал, надев балаклаву для конспирации. Двое его сообщников стояли «на стреме».

Так, мужчина в маске вынес две коробки с футлярами и попытался вскрыть сейф в котором было 750 тысяч рублей, но у него не получилось. После все злоумышленники скрылись с места преступления. Украденные коробки оказались пустыми.

«При осмотре арендованной соучастниками для преступления машины сотрудники обнаружили самодельный заряженный обрез 36-летнего жителя п. Заветный. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт…огнестрельного оружия, боеприпасов», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о краже. По ней подельникам грозит до шести лет заключения. Их уже арестовали, добавили в МВД Кубани.

Ранее самарец украл деньги у знакомой и отправил их жене.

