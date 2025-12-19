«Потерянные деньги». Европа не вернет средства России, но и не отдает их Украине

Евросоюз решил выделить Украине кредит из собственных средств, а не замороженных российских активов. Глава бельгийского правительства Барт де Вевер назвал это решение «победой права», отвечающей европейским интересам. Премьер Венгрии Виктор Орбан уточнил, что активы РФ решили не использовать, опасаясь ответа Москвы. Тем не менее страны ЕС не собираются возвращать России деньги и по-прежнему ищут способы их конфисковать.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер положительно оценил тот факт, что страны Евросоюза решили выделить Украине кредит за счет займа на финансовых рынках, а не конфискации российских активов.

«Я думаю, что сегодня победило международное право. Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире. Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением»,

— сказал глава бельгийского правительства на пресс-конференции по итогам саммита объединения.

Изъятие замороженных российских средств привело бы к появлению финансовой неопределенности и юридических рисков, которыми было бы слишком сложно управлять, считает де Вевер. Он выразил надежду, что после многочасового обсуждения этого вопроса «все это осознали».

Тем не менее премьер Бельгии признал, что некоторые европейские политики оказались не в восторге от принятого решения, поскольку они настаивали на выделении средств Киеву за счет российских активов именно по геополитическим мотивам :

«Они хотят наказать [президента России Владимира] Путина, забрав его деньги. И я понимаю. И, конечно, близкие территориально к России страны, которые живут во вражде с Россией, нашли бы это эмоционально удовлетворяющим — идею взять деньги. Но политика — это не эмоции. Это рациональная работа. И рациональность восторжествовала».

Отказ же от попыток изъять активы, добавил он, укрепит финансовую стабильность Евросоюза и снимет риски с бельгийского депозитария организации, хранящей ценные бумаги и ведущей их учет Euroclear, сохранив его роль «краеугольного камня мировой финансовой системы». Кроме того, принятое решение показало, что «мнение малых и средних государств — членов ЕС также имеет значение».

Несмотря на это, политик добавил, что Евросоюз все равно не планирует когда-либо возвращать России замороженные активы . В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что ЕС будет держать эти деньги заблокированными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине так называемую «компенсацию».

В завершение общения с журналистами де Вевер пошутил, что сейчас он «отправится» на «свою дачу» в Санкт-Петербурге, а в будущем он может стать губернатором российского города.

Еще одну причину, по которой Евросоюз решил пока все-таки не трогать российские деньги, на пресс-конференции назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

«Выяснилось, что, в целом, у частных компаний стран — членов ЕС в России больше активов, чем замороженных активов здесь. Поэтому если россияне ответят, забрав эти активы, то, в целом, Европа не выиграет, а проиграет».

Он добавил, что в настоящее время тема конфискации российских активов отложена. Также Орбан выразил радость от того, что Венгрия не принимает участие в выделении Киеву кредита в €90 млрд, назвав эту сумму «потерянными деньгами» .

Отреагировали на решение Евросоюза и в России. Так, спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал «отмену первоначально предложенной ЕС незаконной схемы» по использованию активов нашей страны для поддержки Украины крупной победой права и здравого смысла .

Он также выразил мнение, что после провальной попытки конфискации российских денег Мерцу, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит уйти в отставку:

«Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты — и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку».

В опубликованном по итогам саммита итоговом документе зафиксировано, что кредит в €90 млрд Украине будет предоставлен за счет собственных средств стран Евросоюза. Тем не менее там отмечено, что ЕС продолжит «работать над техническими и юридическими аспектами» выделения Киеву займа именно за счет замороженных российских активов.

ЕС не оставляет попытки изъять активы

Несмотря на принятое решение пока не конфисковать российские активы, европейское руководство по-прежнему намеревается найти способ использовать их по своему усмотрению.

«Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», — сообщил глава Евросовета Антониу Кошта:

По его словам, Евросоюз оставляет за собой право использовать российские средства и на погашение кредита в €90 млрд, выделенного за счет бюджетов стран ЕС.

Его утверждения подтвердила и Урсула фон дер Ляйен. Она также назвала текущий кредит «комбинированной схемой», поскольку ЕС освобождает Киев от обязанности возвращать деньги в случае, если Москва не выплатит ему так называемые «репарации».

При этом глава ЕК объявила о том, что Евросоюз все-таки утвердил механизм, изменяющий продление антироссийских санкций:

«Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить решение об ограничениях. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС».

Президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги саммита, указал, что Евросоюз не стал устанавливать конкретные сроки по продолжению работы над изъятием российских активов на нужды Украины. При этом европейские чиновники будут разрабатывать «другие методы» привлечения этих средств.

Эти деньги, по его словам, остаются одним из главных рычагов давления на Москву. При этом Макрон признал, что европейским странам было бы полезно возобновить переговоры с Россией. Он также заявил, что кредит, решение о котором принято на прошедшем саммите, нужен не для оказания гуманитарной помощи Украине, а для «финансирования военных усилий» Киева.