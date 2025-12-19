Жители российского города пожаловались Путину, что они «живут как в XIX веке»

Путин отметил на прямой линии СМС из Ульяновска, где люди «живут как в XIX веке»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил сообщение, которое поступило от жителей Ульяновской области. Авторы этого обращения выразили недовольство, заявив, что живут как будто в позапрошлом веке.

Текст их сообщения гласил: «Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ». Глава государства дал поручение разобраться в причинах возникших проблем.

«Надо пометить и понять, о чем речь», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» были журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Ранее Путин заявил, что чиновникам на низовом уровне сложнее работать.