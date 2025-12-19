На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушку уволили из магазина спустя час работы из-за отсутствия пальца на руке

Telegram-канал Осторожно, новости

В Мурманске девушку с инвалидностью уволили из ювелирного магазина за «непрезентабельный внешний вид». Об этом она рассказала Telegram-каналу «Мурманск сейчас».

Из-за врожденной аномалии верхних конечностей 19-летняя Карина является инвалидом 3 группы, но остается полностью трудоспособной. В начале декабря она откликнулась на вакансию продавца-консультанта в магазин Sunlight в ТРК «Мурманск Молл» и сразу же предупредила работодателя о своей особенности. Ей ответили, что это не проблема, «главное — уметь продавать».

18 декабря девушка вышла на стажировку, но уже через час ее вызвала к себе директор и вынудила уволиться «по собственному желанию», а затем прислала голосовое сообщение, в котором попросила экс-сотрудницу не расстраиваться.

«Директор буквально спросила меня прямо в лицо: «Почему ты не сказала, что у тебя руки дефектные?» Я ей сказала, что предупреждала на этапе собеседования, что у меня на одной из рук четыре пальца. Когда я уже подписывала договор, мне никто по поводу моей руки ничего не сказал», — отметила Карина в разговоре с «Осторожно, новости».

При этом, по словам девушки, перед заключением трудового договора она встречалась с управляющей два или три раза. Карина отмечает, что две недели потратила на оформление и стажировку, а теперь осталась без заработка накануне новогодних праздников.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Sunlight, компания инициировала внутреннюю проверку обстоятельств инцидента, включая действия руководства магазина. Также проверяется корректность соблюдения процедур найма и адаптации сотрудников. Согласно заявлению, произошедшее противоречит ценностям и корпоративным стандартам компании.

«Наши сотрудники на связи с девушкой и уже обсудили варианты урегулирования ситуации, включая возможность трудоустройства в компании на комфортных условиях», — говорится в заявлении.

Ранее петербургскую клинику оштрафовали за требование к внешности медсестер.

