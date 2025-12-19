Росморречфлот закрыл паромную линию Lider Line с паромом Seabridge

Паромное сообщение, планировавшееся компанией «Lider Line» с использованием парома Seabridge, между турецким Трабзоном и Сочи отменено. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Первоначально прибытие судна в порт Сочи ожидалось 5 ноября, однако прибывший Seabridge был подвергнут проверкам со стороны пограничных служб и водолазной группы. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил мнение, что возобновление работы Seabridge неприемлемо для региона.

«Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась — это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения», – заявили в пресс-службе администрации Кубани.

Отмечается, что с 1993 по 2011 год существовал паромный маршрут между Сочи и Трабзоном, обслуживаемый другим судном. В прошлом он был востребован преимущественно торговцами, перевозившими товары в обе стороны, сейчас же рассматривалась возможность его использования туристами.

