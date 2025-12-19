На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Росморречфлот закрыл паромную линию Lider Line с паромом Seabridge

Росморречфлот закрыл паромную линию между турецким Трабзоном и Сочи
true
true
true
close
Сергей Кулаков/РИА Новости

Паромное сообщение, планировавшееся компанией «Lider Line» с использованием парома Seabridge, между турецким Трабзоном и Сочи отменено. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Первоначально прибытие судна в порт Сочи ожидалось 5 ноября, однако прибывший Seabridge был подвергнут проверкам со стороны пограничных служб и водолазной группы. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил мнение, что возобновление работы Seabridge неприемлемо для региона.

«Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность, тоже не изменилась — это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения», – заявили в пресс-службе администрации Кубани.

Отмечается, что с 1993 по 2011 год существовал паромный маршрут между Сочи и Трабзоном, обслуживаемый другим судном. В прошлом он был востребован преимущественно торговцами, перевозившими товары в обе стороны, сейчас же рассматривалась возможность его использования туристами.

Ранее в России ответили на слухи о недопуске парома Seabridge в Сочи из-за военных учений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами