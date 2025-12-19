Бригада «Эспаньола» сообщила о гибели своего командира

Бригада «Эспаньола» сообщила о гибели своего руководителя, военкора Станислава Орлова (позывной «Испанец»). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале военной организации.

Как сообщили сослуживцы Орлова, в настоящий момент правоохранители устанавливают точную причину и место его гибели, после чего будет опубликована официальная информация.

10 декабря Tsargrad.tv со ссылкой на источники сообщил, что военные блогеры Станислав Орлов и Алексей Живов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за торговлю оружием. Издание отмечает, что информация не была подтверждена официальными источниками, а связаться с Орловым и Живовым не получилось.

На следующий день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Эдгарда Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.

В октябре 2025 года добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада Вооруженных сил (ВС) России «Эспаньола» заявила о расформировании. Большая часть военнослужащих в добровольческой бригаде «Эспаньола» — российские футбольные болельщики. Подразделение принимало участие во взятии под контроль Мариуполя, Угледара, Авдеевки и сыграло важную роль в штурме Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее экс-депутат Госдумы заключил контракт с Минобороны и начал служить в «Эспаньоле».