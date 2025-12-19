В Москве коммунальщики заставили елку кружиться

Коммунальщики в Москве придумали оригинальный способ нарядить установленную в центре города елку. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

На обнародованных кадрах можно заметить, что у станции метро Театральная в центре города елку зацепили за макушку и начали вращать с помощью крана. Во время вращения на нее накручивалась светящаяся гирлянда.

До этого Life.ru со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Сравни» писал, что большинство россиян планируют поставить дома к Новому году искусственную елку. Согласно данным исследования, искусственную елку поставят 70% респондентов. Другие 9% опрошенных выбрали живое дерево, а у еще 21% россиян дома елки не будет вообще.

19 декабря сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова рассказала, что штраф до пяти тысяч рублей или лишение свободы до двух лет могут грозить россиянам за незаконную вырубку елок перед Новым годом. По ее словам, такие действия относятся к нарушениям в области использования лесного фонда.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку.