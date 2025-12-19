На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерово появился серийный похититель женских трусиков

Фетишист из Кемерово вновь похитил женские трусики из секс-шопа и попал на видео
В Кемерово вновь объявился серийных похититель женских трусиков. Видео с места его очередного преступления опубликовал Telegram-канал «Черный список Кузбасса».

Речь идет о местном жителе, который прошлым летом совершил серию краж. Сначала он похитил женские трусики из секс-шопа, а затем украл из зоомагазина кофточку для кошек и духи для собак.

Недавно фетишист решился на новую кражу. Он почти каждый месяц заходил в магазин «Соблазн» и в итоге похитил женское белье и духи с феромонами. Работники торговой точки решили обратиться к нему публично.

«Также похититель интересовался нашими суперкрутыми помпами для увеличения пениса, видимо, надоело ходить в женских трусиках? Если ты видишь это, мелкий воришка, <...> оплати все, что украл, а мы так уж и быть поможем тебе выбрать нужный товар для увеличения!» — язвительно заметили авторы сообщения.

Ранее россиянин с пистолетом не смог ограбить магазин из-за невозмутимого кассира.

