В Кемерово появился серийный похититель женских трусиков

Фетишист из Кемерово вновь похитил женские трусики из секс-шопа и попал на видео

В Кемерово вновь объявился серийных похититель женских трусиков. Видео с места его очередного преступления опубликовал Telegram-канал «Черный список Кузбасса».

Речь идет о местном жителе, который прошлым летом совершил серию краж. Сначала он похитил женские трусики из секс-шопа, а затем украл из зоомагазина кофточку для кошек и духи для собак.

Недавно фетишист решился на новую кражу. Он почти каждый месяц заходил в магазин «Соблазн» и в итоге похитил женское белье и духи с феромонами. Работники торговой точки решили обратиться к нему публично.

«Также похититель интересовался нашими суперкрутыми помпами для увеличения пениса, видимо, надоело ходить в женских трусиках? Если ты видишь это, мелкий воришка, <...> оплати все, что украл, а мы так уж и быть поможем тебе выбрать нужный товар для увеличения!» — язвительно заметили авторы сообщения.

