Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной

Набиуллина: льготная ипотека должна быть адресной для сдерживания инфляции
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость адресности льготных ипотечных программ для сдерживания инфляции. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров регулятора, пишет РИА Новости.

«Любая льготная программа влияет на спрос, влияет на цены. Вопрос в ее объеме. Если масштабы небольшие, то перекосов в целом на рынке не будет. Поэтому мы всегда выступали, что льготные программы — не важно, в сфере жилья или в других сферах - должны быть очень адресными, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к таким перекосам», – пояснила она.

По словам Набиуллиной, масштабные и нецелевые льготные ипотечные программы приводят к стремительному росту спроса.

«Физически невозможно быстро увеличить предложение недвижимости, что ведет к росту цен на квартиры. Это, в свою очередь, стимулирует общий уровень цен, усиливая конкуренцию за рабочую силу, особенно в условиях нехватки кадров, а также за материалы и оборудование», – заключила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина рассказала, что попросила у Деда Мороза на Новый год.

