Над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА. Военная операция, день 1395-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1395-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Силы ПВО ночью сбили 94 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Россия не пойдет на компромиссы в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные активы одним из главных рычагов давления на Россию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:43

В аэропорту Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов.

8:20

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника

▪️36 – над Ростовской областью,

▪️17– над Белгородской,

▪️15 – над Воронежской,

▪️7 – над акваторией Каспийского моря,

▪️по 6 – над Самарской и Астраханской областями,

▪️5 – над акваторией Азовского моря,

▪️по 1 – над Курской областью и Краснодарским краем.

8:10

Россия не пойдет на компромиссы в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО, это все абсолютно неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

8:05

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию.

8:00

Сегодня 1376-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Виталий Рюмшин
Сможет ли Трамп развалить НАТО и ЕС?
Макрон призвал ЕС снова наладить диалог с Россией
США планируют развернуть ядерный реактор на Луне
«Все согласны, что стоит попробовать»: ЕС приблизился к изъятию российских активов
Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов, остались детали
19 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 19 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Я жила на сто процентов». 110 лет со дня рождения Эдит Пиаф
«Оборудованы первые позиции»: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
Лукашенко заявил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
«Единогласного решения не будет». Три страны выступают против членства Украины в НАТО
Рютте заявил, что против членства Украины в НАТО выступают три страны альянса
Машина раскурочена: чемпион России попал в ДТП на заснеженной платной трассе
Чемпион РФ попал в ДТП из-за снега на платной трассе Москва — Казань
«Прощупывание границ». Российских пограничников обвинили в высадке в Эстонии
Эстония обвинила российских пограничников в нарушении своей границы
День Николая Чудотворца: о чем молятся святому и как празднуют Николу Зимнего
Чем прославился святитель Николай Чудотворец и почему его связывают с образом Санта-Клауса
До встречи в Майами: что будут обсуждать представители Украины и России в США
Песков сообщил о подготовке к контактам России с США по Украине
