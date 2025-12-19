Над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА. Военная операция, день 1395-й

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника
▪️36 – над Ростовской областью,
▪️17– над Белгородской,
▪️15 – над Воронежской,
▪️7 – над акваторией Каспийского моря,
▪️по 6 – над Самарской и Астраханской областями,
▪️5 – над акваторией Азовского моря,
▪️по 1 – над Курской областью и Краснодарским краем.
Россия не пойдет на компромиссы в отношении размещения на территории Украины натовских контингентов, ударных вооружений и членства Украины в НАТО, это все абсолютно неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию.