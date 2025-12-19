Итоги года с Владимиром Путиным — 2025. Прямая линия

10:00

Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Мероприятие, которое запланировано на 12:00 мск, пройдет в совмещенном виде в четвертый раз.

Впервые такой вариант был опробован в 2020 году. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция — 16.