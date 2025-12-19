На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Итоги года с Владимиром Путиным — 2025. Прямая линия

Прямая линия президента РФ Владимира Путина — онлайн-трансляция
true
true
true
close

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» в Москве, 19 декабря 2025 года

Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие началось в 12:00 мск. К главе государства уже поступило более 2,5 млн обращений в различных форматах. «Газета.Ru» следит за общением президента с гражданами и прессой в режиме онлайн.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:19

Лучший социологический срез о ситуации дают прямые обращения россиян, заявил Путин.

13:18

Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем, но такое происходит крайне редко.

13:15

«Как только по телефону с вами говорят о деньгах — сразу кладите трубку», — посоветовал Путин.

13:14

Путин: количество преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сократилось на 7%, ущерб — на 33%.

13:12

❗️Путин: поиск пропавших без вести бойцов на СВО остается острым вопросом, Минобороны РФ предприняло определенные шаги для его решения.

13:10

Путин пообещал взять под дополнительный контроль ситуации с выплатами семьям участников СВО.

13:09

Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО за нерасторопность соцслужб с назначением ей пенсии.

«Прежде всего, я хочу принести свои извинения. Простите нас, пожалуйста», — сказал Путин.

13:07

Командир штурмовой группы, Герой России Наран Очир-Горяев в Кремле говорил о готовности «идти дальше и добивать эту гадину», рассказал Путин.

13:06

Путин: количество россиян, которые хотят служить в беспилотной авиации, таково, что Минобороны РФ вынуждено было объявить конкурс.

13:04

🔴Укомплектование российских войск идет в хорошем темпе, подчеркнул Путин.

Свыше 400 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году, отметил глава государства.

close

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» в Москве, 19 декабря 2025 года

Григорий Сысоев/РИА Новости
13:03

🔴Государство будет поддерживать «кулибиных», разрабатывающих БПЛА для фронта, заверил Путин.

13:02

Россия по числу БПЛА превосходит противника, заявил президент.

13:01

Путин: в России пока не хватает тяжелых беспилотников, но эта задача будет решена.

13:00

Бригада «Ветераны» заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской, это героические люди, подчеркнул Путин.

12:56

❗️Почти все федеральные трассы в России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил Путин.

12:55

Путин допустил, что ЕС в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран за их законы в защиту традиционных ценностей.

12:55

Путин: Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений.

12:54

close
«Газета.Ru»
12:52

Выдача кредита Украине под активы России приведет к росту обязательств стран ЕС, а они и так уже сталкиваются с бюджетными проблемами, заметил Путин.

12:50

🔴Путин назвал грабежом попытки изъятия российских активов в ЕС.

У ЕС не получается осуществить грабеж российских активов, поскольку последствия могут быть тяжелыми, подчеркнул он.

12:49

Путин: многие ветераны СВО стали губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях, и у них все получается.

12:48

У героев СВО очень большой потенциал для работы на гражданке, заявил Путин.

close

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» в Москве, 19 декабря 2025 года

Сергей Гунеев/РИА Новости
12:45

Путин: Запад невольно «помогает» в возвращении российских ученых в РФ.

12:42

Путин сообщил, что Россия будет повышать уровень заплат и обеспеченность жильем у молодых ученых.

12:41

России удастся решать вопросы развития и обеспечить потребности войск в полном объеме, подчеркнул Путин.

12:40

❗️Проблему инфляции в России удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%, сообщил президент.

12:40

Социальные обязательства перед населением будут выполняться в полном объеме, заверил Путин.

12:38

Кабмину удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, подчеркнул Путин.

12:37

🔴Госдолг России в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься выше 20% ВВП, сообщил Путин.

По его словам, госдолг страны сейчас один из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП.

12:36

Уровень безработицы в России находится на исторически минимальном уровне — 2,2%, сообщил Путин.

12:34

Путин: снижение темпов экономического роста — сознательный шаг ради сохранения качества экономики.

close

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 года

Михаил Терещенко/ТАСС
12:33

Рост ВВП России составляет 1%, но за трехлетку он составил уже 9,7%, сообщил президент.

12:33

Путин: у ВСУ практически не остается стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию.

12:31

«Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — Путин прокомментировал видео Зеленского у стелы Купянска.

12:31

Зеленский — талантливый артист, заявил Путин.

12:22

Российские войска уже продвигаются от Северска на запад, сообщил глава государства.

Путин поделился, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить ситуацию на фронте.

12:20

❗️Путин подтвердил, что Купянск находится под контролем ВС России.

Под Купянском в окружении 3,5 тыс. военных ВСУ, шансов у них практически нет, уточнил он.

12:20

Путин: российские войска создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области.

12:19

Более 50% Гуляйполя находятся под контролем ВС России, подчеркнул Путин.

12:18

Димитров (Мирноград) полностью окружен, сообщил президент.

12:17

Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, более 50% Константиновки уже находятся под контролем ВС России, заявил Путин.

close

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
12:16

Путин: Славянск, Краматорск и Константиновка — сейчас главные укрепрайоны Украины.

12:15

🔴Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла в руки ВС России, войска наступают по всем направлениям, сообщил Путин.

12:15

Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, подчеркнул Путин.

12:13

Путин: Россия видит какие-то сигналы от Украины о готовности вести диалог.

12:12

Пока мы действительно не видим готовности Украины к миру, заявил Путин.

12:10

Владимир Путин начал прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией.

close

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
12:08

🔴На прямую линию с Путиным поступило почти три миллиона обращений, сообщил Дмитрий Песков.

12:06

Дмитрий Песков уже вышел к журналистам.

«Через несколько минут здесь будет президент», — подчеркнул он.

12:04

Екатерина Березовская и Павел Зарубин общаются с залом до появления в студии президента.

11:51

❗️Владимир Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, сообщил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

11:49

Ведущие «Итогов года» — Павел Зарубин и Екатерина Березовская, они готовятся к началу программы.

close

Журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Екатерина Березовская перед началом программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином дворе, 19 декабря 2025 года

Владимир Смирнов/ТАСС
11:45

Всех журналистов, среди которых много иностранных, уже пригласили внутрь, они занимают места. Мероприятие вызвало большой ажиотаж.

11:44

Песков назвал уникальным формат прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией.

11:43

11:30

11:00

Штаб Народного фронта принял более 2 млн. 532 тыс. обращений граждан к президенту России в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

10:00

Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Мероприятие, которое запланировано на 12:00 мск, пройдет в совмещенном виде в четвертый раз.

Впервые такой вариант был опробован в 2020 году. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция — 16.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих. Военная операция, день 1395-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1395-й день
«Катастрофическая программа». США остановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в университете
США приостановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете
Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска
Путин заявил о снижении числа преступлений телефонных мошенников
Ученые выявили неожиданные возрастные изменения в характере
Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО за отсутствие выплат
Путин похвалил бригаду «Ветераны»
Новости и материалы
Трамп высказался по поводу возможности войны с Венесуэлой
В Госдуме предложили разыгрывать русские грин-карты среди американцев
В России женщины выдумали более 600 детей и получили на них 237 млн рублей выплат
Путин обратился к россиянам по поводу мошенников
Пути заявил о росте желающих служить в беспилотной авиации
Угнанный самолет врезался в здание аэропорта Лос-Анджелеса
Якутская журналистка сделала украшения из ложек для встречи с Путиным
Путин о народном ОПК: Россия будет поддерживать современных «кулибиных»
Геймеры определили лучшие игры для PlayStation
Каршеринговая компания оштрафовала звезду фильма «Приключения Электроника»
В России рассказали, кто получил «козырь» после решения ЕС по Украине
Путин заявил, что Россия по числу дронов превосходит ВСУ
«Уральские пельмени» призвали спасти «Химмаш»: «Мы вышли из таких ДК»
Трамп выступит с речью на необъявленную тему
Турист упал с крутого склона во французских Альпах и не выжил
Путин пригрозил Европе судом в случае кражи российских активов
Путин рассказал о темпах укомплектования российской армии
В десяти городах-миллионниках вырос объем нераспроданного жилья
Все новости
В Госдуме заявили о провале «партии войны» в Европе
Мединский сообщил о передаче Украине 1000 тел военных
Автоблогера Магомеддибирова задержали в Астрахани за избиение тренера «Динамо»
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Теперь вы знаете
Новую песню Аллы Пугачевой назвали «очередным вызовом России»
«Потерянные деньги». Европа не вернет средства России, но и не отдает их Украине
Премьер Бельгии: отказ от конфискации активов РФ является победой права
«Я жила на сто процентов». 110 лет со дня рождения Эдит Пиаф
Сможет ли Трамп развалить НАТО и ЕС?
И что стало причиной конфликта между США и Европой
День зимнего солнцестояния — 2025: когда наступит и какие традиции с ним связаны
Какого числа будет самый короткий день в году и как продолжительность светового дня влияет на самочувствие
Прямая линия с президентом — 2025: когда она состоится, где ее смотреть и как задать вопрос
Когда будет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году и как направить свой вопрос президенту
ЕС утвердил €90 млрд для Украины. Чем закончился спор об активах России?
FT: ЕС выделит Украине €90 млрд в долг из собственных средств в 2026–2027 годах
«Все согласны, что стоит попробовать»: ЕС приблизился к изъятию российских активов
Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов, остались детали
19 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 19 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами