Итоги года с Владимиром Путиным — 2025. Прямая линия

Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем, но такое происходит крайне редко.
«Как только по телефону с вами говорят о деньгах — сразу кладите трубку», — посоветовал Путин.
Путин: количество преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сократилось на 7%, ущерб — на 33%.
❗️Путин: поиск пропавших без вести бойцов на СВО остается острым вопросом, Минобороны РФ предприняло определенные шаги для его решения.
⚡Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО за нерасторопность соцслужб с назначением ей пенсии.
«Прежде всего, я хочу принести свои извинения. Простите нас, пожалуйста», — сказал Путин.
Командир штурмовой группы, Герой России Наран Очир-Горяев в Кремле говорил о готовности «идти дальше и добивать эту гадину», рассказал Путин.
Путин: количество россиян, которые хотят служить в беспилотной авиации, таково, что Минобороны РФ вынуждено было объявить конкурс.
🔴Укомплектование российских войск идет в хорошем темпе, подчеркнул Путин.
Свыше 400 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году, отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» в Москве, 19 декабря 2025 годаГригорий Сысоев/РИА Новости
Бригада «Ветераны» заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской, это героические люди, подчеркнул Путин.
❗️Почти все федеральные трассы в России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил Путин.
Путин допустил, что ЕС в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран за их законы в защиту традиционных ценностей.
Путин: Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений.
Выдача кредита Украине под активы России приведет к росту обязательств стран ЕС, а они и так уже сталкиваются с бюджетными проблемами, заметил Путин.
🔴Путин назвал грабежом попытки изъятия российских активов в ЕС.
У ЕС не получается осуществить грабеж российских активов, поскольку последствия могут быть тяжелыми, подчеркнул он.
Путин: многие ветераны СВО стали губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях, и у них все получается.
⚡У героев СВО очень большой потенциал для работы на гражданке, заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» в Москве, 19 декабря 2025 годаСергей Гунеев/РИА Новости
Путин сообщил, что Россия будет повышать уровень заплат и обеспеченность жильем у молодых ученых.
России удастся решать вопросы развития и обеспечить потребности войск в полном объеме, подчеркнул Путин.
❗️Проблему инфляции в России удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%, сообщил президент.
Кабмину удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, подчеркнул Путин.
🔴Госдолг России в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься выше 20% ВВП, сообщил Путин.
По его словам, госдолг страны сейчас один из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП.
Уровень безработицы в России находится на исторически минимальном уровне — 2,2%, сообщил Путин.
Путин: снижение темпов экономического роста — сознательный шаг ради сохранения качества экономики.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 годаМихаил Терещенко/ТАСС
Путин: у ВСУ практически не остается стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию.
«Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — Путин прокомментировал видео Зеленского у стелы Купянска.
Российские войска уже продвигаются от Северска на запад, сообщил глава государства.
Путин поделился, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить ситуацию на фронте.
❗️Путин подтвердил, что Купянск находится под контролем ВС России.
Под Купянском в окружении 3,5 тыс. военных ВСУ, шансов у них практически нет, уточнил он.
Путин: российские войска создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области.
⚡Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, более 50% Константиновки уже находятся под контролем ВС России, заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 годаСергей Бобылев/РИА Новости
🔴Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла в руки ВС России, войска наступают по всем направлениям, сообщил Путин.
⚡Владимир Путин начал прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 годаСергей Бобылев/РИА Новости
Дмитрий Песков уже вышел к журналистам.
«Через несколько минут здесь будет президент», — подчеркнул он.
❗️Владимир Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, сообщил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Ведущие «Итогов года» — Павел Зарубин и Екатерина Березовская, они готовятся к началу программы.
Журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Екатерина Березовская перед началом программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином дворе, 19 декабря 2025 годаВладимир Смирнов/ТАСС
Всех журналистов, среди которых много иностранных, уже пригласили внутрь, они занимают места. Мероприятие вызвало большой ажиотаж.
Штаб Народного фронта принял более 2 млн. 532 тыс. обращений граждан к президенту России в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Мероприятие, которое запланировано на 12:00 мск, пройдет в совмещенном виде в четвертый раз.
Впервые такой вариант был опробован в 2020 году. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».
С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция — 16.