«Вся политика должна вокруг этого крутиться». Что Путин говорил о семьях и детях на прямой линии?

В 2026 году в России заработают новые меры по поддержке семей с детьми, объявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии. Среди них появление семейных налоговых выплат, при которых россиянам будет возвращаться часть уплаченного НДФЛ. Также он потребовал прекратить практику отмены льгот при повышении доходов многодетных семей и призвал сделать рождение детей «модным» в российском обществе.

В 2026 году появится новый вычет — семейные налоговые выплаты. Об этом президент России Владимир Путин напомнил во время подведения итогов года:

«Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января. Например, из уплаченных 13% налога на доход физических лиц в семьях, где доходы являются скромными (менее полутора прожиточных минимумов на человека), из 13 уплаченных процентов 7%. То есть большая часть будет возвращаться назад в семью».

Он выразил надежду, что это окажется реальным способом поддержки семей с детьми. Напомнил он и про дополнительные выплаты на каждого ребенка, положенные супругам с низкими доходами.

Путин добавил, что существующие меры поддержки недостаточны. Из-за этого российские власти продолжат совершенствовать эту систему.

« Вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровнях должна вокруг этого крутиться », — сказал президент.

Также руководство страны будет стремиться к повышению уровня зарплат россиян, чтобы доходы людей, особенно семей с детьми, не уменьшались.

Отметил Путин и существующую проблему потери многодетными семьями льгот при росте доходов родителей. По его словам, из-за этого люди не стремятся увеличить свои зарплаты, ведь получается, что им «бессмысленно работать». Он потребовал от правительства поработать над механизмами, которые позволят не снижать льготы в таких ситуациях. Президент заявил, что подобное лишение государственной помощи не приводит к экономии средств, а «попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально» .

Российский лидер также напомнил, что расходы многодетных семей на жилищно-коммунальные услуги, превышающие 22% от их доходов, государство берет на себя.

Кроме того, президенту задали вопрос, почему пособия по уходу за ребенком выплачиваются только до полутора лет, в то время как в детский сад берут только с трех, а яслей не хватает.

«Надо прямо и по-честному сказать: вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело. И, конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачи подобного рода»,

— ответил Путин.

Он также призвал региональные власти при реновации детских садов сразу организовывать в них ясельные группы. Кроме того, он отметил необходимость в продлении часов работы детских садов, что, в свою очередь, требует найма большего числа воспитателей.

Сделать рождение детей модным

В России нужно добиться увеличения коэффициента рождаемости, заявил глава государства. Он объяснил, что речь идет о количестве детей на одну женщину в детородном возрасте.

Путин обратил внимание на драматическую ситуацию с рождаемостью в некоторых странах, в том числе Японии (коэффициент — 0,8%) и Южной Корее (0,7%).

По его словам, этот вопрос «волнует все страны постиндустриального уровня развития, почти все страны крупных экономик».

« У нас тоже [коэффициент] чуть-чуть снизился — примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача », — сказал Путин.

Он призвал популяризировать рождение детей и сделать его «модным» в обществе . По его словам, люди должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. Путин попросил деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать это через фильмы, книги и прочие проекты.

Также президент на прямой линии посоветовал брать пример с регионов Кавказа, где взрослые люди организуют браки своих детей в достаточно раннем возрасте.

«У народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Вот почему, знаю, у [главы Чечни] Рамзана Кадырова большая семья, много детей, и выходит замуж, и женится довольно в раннем возрасте», — отметил президент.

Ситуация с рождаемостью в России

По данным реестра ЗАГС на 19 декабря, с начала 2025 года в России родились 1 079 840 детей . При этом средний возраст матерей составляет 29,9 года, а отцов — 29,8 года. 39% матерей в этом году родили первенцев, 31% — второго ребенка 18% — третьего, а оставшиеся 12% — четвертого и более.

При этом рождаемость, несмотря на все принятые государством меры по поддержке семей, продолжает снижаться. В 2021 году, следует из данных портала, в России на свет появились 1,522 млн детей, в 2022 — 1,409 млн, в 2023 — 1,363 млн, а в 2024 — 1,305 млн.

В то же время россияне стали чаще заключать браки . Так, в 2025 году в стране появились 1,210 млн новых семей, хотя в 2024 году их было 1,152 млн, а в 2023 — 1,107 млн. В 2022 году произошел резкий всплеск — 1,225 млн браков, хотя годом ранее свадьбы отметили всего 1,062 млн пар.

Однако в 2024 году Россия вышла на третье место в мире по числу разводов, сообщал ТАСС со ссылкой на советника генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елену Михайлову. Она раскрыла, что на 10 свадеб приходилось около восьми расторжений брака.