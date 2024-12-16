День зимнего солнцестояния 2024: когда наступит и какие традиции с ним связаны Какого числа будет самый короткий день в году и как зимнее солнцестояние отмечали славяне

День зимнего солнцестояния — астрономическое событие, которое знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году. В это время было принято устраивать праздники еще с дохристианских времен. Что такое зимнее солнцестояние с точки зрения науки и культуры, как астрономическое явление связано с языческими обрядами народов мира — в материале «Газеты.Ru».

Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2024 году

День зимнего солнцестояния в 2024 году наступит 21 декабря в 12:20 по московскому времени. Солнце будет находиться на максимальном расстоянии от Земли, что приводит к уменьшению светового потока. В это время в России, как и в других странах Северного полушария, день будет самым коротким, а ночь — самой длинной в году.

7 часов 17 секунд составит длина светового дня

Одной из первых стран, которая будет наблюдать это астрономическое явление, станут Соединенные Штаты Америки, а именно штат Аляска. Там зимнее солнцестояние случится в 00:20 по местному времени. Затем солнцестояние встретят жители северной территории Юкон в Канаде, где явление произойдет в 02:20 по местному времени.

Что такое зимнее солнцестояние

С точки зрения науки

Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда солнце находится в самом южном положении относительно экватора. Это явление происходит из-за наклона Земли по отношению к ее орбите вокруг солнца.

Зимнее и летнее солнцестояния происходят из-за наклона оси вращения Земли на примерно 23,4°. В течение одной половины года к Солнцу наклонено Северное полушарие, а в другую половину — Южное. Из-за этого в одно и то же время разные полушария получают разное количество солнечного света и тепла.

Таким образом, когда в Северном полушарии происходит зимнее солнцестояние, в Южном — летнее. Так, например, в Австралии зимнее солнцестояние наблюдают 21-22 июня, когда в России в это же время происходит летнее.

С точки зрения культуры

С древних времен люди отмечали зимнее солнцестояние как переходный момент в цикле природы. В культурах многих народов этот день отмечался как праздник, во время которого проводились различные ритуалы, призванные помочь солнцу вернуться, и символизировавшие свет и надежду.

Традиции дня зимнего солнцестояния

На Руси день зимнего солнцестояния считался мистическим, когда устраивали обряды, связанные с пробуждением природы, очищением и прощением. Праздник связывался с надеждой на скорое возвращение весны и тепла.

В день зимнего солнцестояния люди собирались на улице и ждали появления солнца. По поверьям, чем сильнее, радостнее и громче они его встречали, тем более благоприятным должен был стать следующий год, рассказал «Газете.Ru» фольклорист Сергей Шмелев.

close А. И. Транковский. «Святки»

Как праздник Коляда связан с зимним солнцестоянием

Коляда — древний славянский языческий праздник, который отмечался в зимнее солнцестояние, примерно с 21 по 24 декабря. Этот праздник был посвящен возвращению солнца и началу нового цикла. Во время Коляды славяне отмечали победу света над тьмой, а также чествовали своих богов и духов.

Обряды и традиции

Во время Коляды славяне совершали различные обряды и ритуалы, направленные на привлечение благополучия и процветание в новом году.

Огонь и свет — люди зажигали в своих домах и на улицах огонь, символизировавший победу света над тьмой.

«В древности, когда на улице темнело, люди в деревнях разжигали большой костер, помогая таким образом «родиться» новому солнцу. Во время зимнего солнцестояния в целом происходило восхвалению культа солнца, света, огня», — отметил фольклорист.

Песни и танцы — во время Коляды славяне пели специальные песни и танцевали вокруг огня, призывая богов и духов.

Маски и костюмы — они изображали различных животных и мифических существ и должны были отпугнуть злых духов.

Подарки и подношения — славяне дарили друг другу подарки и приносили подношения богам.

Пение колядок — в течение Коляды дети, подростки и молодежь ходили по домам и пели специальные песни — колядки, которые были неотъемлемой частью праздника и служили оберегом от злого божества Корочуна. После такого выступления хозяева домов, как правило, подносили молодым людям сладости и другие угощения.

close Виктор Драчев/РИА Новости

Боги и духи

Во время Коляды славяне чествовали следующих богов:

Коляду . По одному из поверий, это богиня солнца и света, которая считалась покровительницей праздника и олицетворяла начало нового цикла. По другой версии, Коляда был богом времени и зимнего солнца;



. По одному из поверий, это богиня солнца и света, которая считалась покровительницей праздника и олицетворяла начало нового цикла. По другой версии, Коляда был богом времени и зимнего солнца; Перуна . Бог грома и молнии, который считался покровителем плодородия и урожая;



. Бог грома и молнии, который считался покровителем плодородия и урожая; Велеса . Бог скота и плодородия, который считался покровителем животных и сельского хозяйства;



. Бог скота и плодородия, который считался покровителем животных и сельского хозяйства; Ладу . Богиня любви и красоты, которая считалась покровительницей семей и браков;



. Богиня любви и красоты, которая считалась покровительницей семей и браков; Корочуна. Бог зимы и ночи, символ смерти и возрождения. Он ассоциируется с коротким днями и длинными ночами, а также с празднованием зимнего солнцестояния. Корочун часто рассматривается как противоположность весеннему богу, который приносит свет и жизнь. В народных традициях ему приписывались ритуалы, связанные с природными циклами и обеспечением плодородия.

Славяне всегда почитали богов, и самым грозным из них был Корочун. Люди боялись его прихода и связывали его со смертностью людей и скота от холода и голода. Чтобы его задобрить предки устраивали коляды. Сергей Шмелев фольклорист

Влияние христианства

С приходом христианства на Русь, праздник Коляды был частично христианизирован и стал ассоциироваться с Рождеством Христовым. Однако многие традиции и обряды языческого праздника сохранились и до сих пор являются частью русской культуры – например, колядки, которые принято устраивать во время рождественских Святок.

close Александр Кондратюк/РИА Новости

Что было принято делать в день зимнего солнцестояния

Встреча солнца. Люди собирались на улице, чтобы встретить первое утреннее солнце. Песни и ритуальные танцы были частью приветствия светила.

Обряды очищения. В этот день проводились обряды очищения, отметил Сергей Шмелев. По словам фольклориста, люди занимались уборкой в домах, сжигали ненужные вещи или использовали зверобой и полынь для окуривания, чтобы избавиться от «плохих» энергий и привлечь удачу на наступающий год.

Семейные встречи. Люди собирались за столом, готовили традиционные блюда, такие как кутья, пироги и мед, что символизировало изобилие и удачу.

Ритуальные угощения. На стол в этот день ставили круглые пироги, символизировавшие солнцу, кутью с медом — символ изобилия и плодородия. Гостеприимство считалось важным, и угощения подавались не только для людей, но и для духов. В праздник семьи собирались вместе, чтобы отпраздновать возрождение света, ведь после 21 декабря световой день начинает постепенно расти.

Что обычно ставили на стол Особые праздничные блюда символизировали надежду на удачу и благополучие в новом году. Празднование зимнего солнцестояния было важным моментом в русской культуре, и еда играла в этом особую роль.



• Кутья — традиционная каша из пшеницы или риса с медом, орехами и сухофруктами. Кутья символизировала изобилие и благополучие.



• Пироги — разнообразные пироги с различными начинками, включая мясо, рыбу, грибы и ягоды. Пироги часто пекли в честь праздника.



• Блины — блины, как символ солнца, также были популярным блюдом на зимние праздники. Их могли подавать с различными начинками, такими как сметана, мед или варенье.



• Мясные блюда — в зависимости от региона и возможностей, на столе могли присутствовать различные мясные блюда, включая жаркое и колбасы.



• Рыба — в зимний период рыба была важным источником пищи, и ее часто готовили в разных вариантах: соленой, копченой или жареной.



• Соленья и квашения — на столе могли быть разнообразные соленья и квашеные овощи, которые готовили заранее и хранили на зиму.



• Напитки — на празднике могли подавать медовуху, квас или другие традиционные напитки.

Заговоры и молитвы. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния нужно произносить заговоры для привлечения удачи и здоровья. Они зачастую были связаны с солнцем, плодородием и благополучием.

Что нельзя было делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния, который совпадал с праздником Коляды, существовали определенные запреты и традиции. Эти ограничения были направлены на то, чтобы обеспечить благополучие, защиту от злых духов и успешное начало нового цикла.

Не работать. В этот день старались не заниматься тяжелой работой, чтобы не нарушить гармонию праздника и не привлечь несчастья.

Не ссориться. Избегали конфликтов и ссор, так как считалось, что они будут приносить негативные последствия на весь следующий год.

Не оставаться в одиночестве. Зимнее солнцестояние — это время, когда связь с близкими имела особое значение. Одиночество считалось неблагоприятным, и было принято проводить этот день в кругу семьи и друзей.

Не ругать и не проклинать. Важно было избегать негативных высказываний, чтобы не накликать беду и не привлечь злых духов.

Не оставлять без присмотра огонь. Поскольку огонь символизировал свет и защиту, его старались поддерживать и не оставлять без присмотра, чтобы не допустить появления злых духов.

Не есть мясо. В некоторых регионах существовал обычай воздерживаться от мяса в этот день, чтобы очистить тело и дух, а также показать уважение к природе.

Не пренебрегать традициями. Считалось важным соблюдать обряды и традиции, такие как пение колядок, зажигание огней и подношения богам, чтобы обеспечить удачу и благополучие.

В день зимнего солнцестояния нельзя быть в плохом настроении, агрессивными и жестокими. Категорически нельзя оставаться в одиночестве. Лучше этот день провести в кругу близких и уделить время своим родным. Сергей Шмелев фольклорист

Приметы в день зимнего солнцестояния

Снег в этот день означал, что весна придет поздно.

Если ветер дует с юга, это означало, что весна будет теплой, а если с востока — холодной.

Если в день зимнего солнцестояния люди видели первую звезду, это предвещало удачу и успех в делах.

Если птицы начинали петь в день зимнего солнцестояния, это указывало на скорое приближение весны.

Много примет в дни зимнего солнцестояния были связаны с погодой. Например, считалось, что если в этот день солнечно, то в канун Нового года будет холодно и морозно, а обильный снегопад предрекал обильные осадки в последующие месяцы. Сергей Шмелев фольклорист

Как отмечали день зимнего солнцестояния другие народы

Йоль у скандинавов

Древние скандинавы отмечали языческий праздник Йоль в день зимнего солнцестояния. По традициям и обрядам он напоминает славянский праздник Коляда. Йоль символизировал возвращение света и начало нового цикла, когда дни начинают становиться длиннее. В этот период скандинавы проводили обряды в честь различных богов, таких как Один, Тор и Фрейя, прося их о благополучии, урожае и защите. В домах сжигали большое бревно или полено, чтобы олицетворить тепло и свет. Огонь от бревна в доме символизировал защиту от злых духов. Со временем традиция изменилась, и вместо сожжения полена начали готовить десерт, известный как «Рождественское полено».

close Празднование зимнего солнцестояния в Стоунхендже ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сатурналии у римлян

Древние римляне отмечали праздник Сатурналии с 17 по 23 декабря. В этот период они восхваляли бога Сатурна, покровителя земледелия, веселились на шумных пиршествах и приносили в жертву свиней.

Инти Райми у индейцев и инков

Инти Райми — это древний инкский праздник, который отмечается в честь бога солнца Инти. Он проводился в Перу, особенно в городе Куско, в течение зимнего солнцестояния (обычно 21 июня) и символизировал возобновление солнечного света, плодородие и начало нового сельскохозяйственного цикла. Праздник был одним из самых важных и масштабных событий в инкской и культуре. С приходом испанских колонизаторов Инти Райми был частично подавлен, но традиции праздника сохранились и были адаптированы. Сегодня Инти Райми возрожден как культурное событие и привлекает туристов со всего мира. Празднование проходит в Куско и включает в себя реконструкции древних ритуалов, шествия и фестивали.

Тодзи и юдзу у японцев

В Японии зимнее солнцестояние связано с праздником Тодзи и юдзу, посвященным богине солнца, который также отмечает возвращение света. В древности люди посещали святилища как акт почтения к природе и божествам, а также проводили жертвоприношения и особые обряды, чтобы обеспечить благосостояние в новом астрономическом году. Также еще с начала XVIII века в этот день существует традиция принимать горячую ванну с плодами дерева юдзу («японский лимон», гибридный цитрус с уникальным ароматом и вкусом).

Дунчжи у китайцев

В Китае и странах китайского культурного влияния отмечают праздник зимнего солнцестояния Дунчжи, который в буквальном переводе означает «Вершина зимы». Для китайцев этот праздник считается в первую очередь семейным событием. В Южном Китае во время застолья люди едят сладкий суп с рисовыми клецками танъюань и рисовые шарики, которые символизируют единство. Также на праздничный стол часто подают рисовое вино, которое обычно содержит зерна липкого риса и цветы османтуса.

В Северном Китае на Дунчжи вместо супа с клецками традиционно едят пельмени. Эта традиция связывается с легендарным медиком Чжан Чжунцзином, который, увидев бедняков с отмороженными ушами, распорядился приготовить для них пельмени с бараниной, поскольку пельмени напоминают форму уха. Чжан назвал это блюдо «суп с пирожками, изгоняющий холод».