Двое россиян арестованы в Болгарии по требованию США

РИА Новости: россиян Ольшанского и Ивина арестовали в Болгарии по требованию США

Двое россиян, Олег Ольшанский и Сергей Ивин, арестованы в Болгарии по требованию США. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии.

«По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции (в США — Прим. ред.), но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — уточнили в диппредставительстве.

До этого в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми он руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Болгарии отказался экстрадировать россиянина по делу о взрыве в порту Бейрута.