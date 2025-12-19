ЦБ снизил ключевую ставку до 16%. Когда кредиты станут доступными?

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% на последнем заседании в 2025 году

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16% — на итоговом заседании в 2025 году 19 декабря. Банк России дал четкий сигнал финансовому рынку по поводу того, что высокая ключевая ставка еще будет сохраняться долгое время. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики считают, что россиянам не стоит медлить с открытием вклада — пока ставки еще привлекательные, но в 2026 году они начнут снижаться. Когда ипотека и кредиты станут выгоднее, что будет с курсом рубля и какое решение ЦБ примет на первом заседании в 2026 году — в нашем материале.

ЦБ пятый раз в 2025 году снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 16%. Банк России дал рынку четкий сигнал: период жесткой денежно-кредитной политики затянется. Несмотря на замедление текущих темпов роста цен (годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, достигла 5,8%, а по итогам 2025 года ожидается на уровне ниже 6%), Центробанк по-прежнему видит риски со стороны инфляционных ожиданий и высокой кредитной активности.

По оценке ЦБ, экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. В октябре-ноябре текущий рост цен с учетом сезонности замедлился до 4,6% в годовом выражении после 6,6% в третьем квартале. Базовая инфляция при этом осталась практически без изменений — около 4,3%. Часть устойчивых инфляционных показателей в ноябре снизилась, однако большинство из них все еще превышают целевой уровень.

Ключевым фактором неопределенности регулятор называет инфляционные ожидания . В последние месяцы они вновь начали расти, что ограничивает пространство для быстрого смягчения политики. Дополнительное давление создает высокая кредитная активность, которая поддерживает спрос и может замедлить дезинфляционный процесс. В этих условиях Банк России намерен сохранять такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%.

Прогноз ЦБ предполагает, что с учетом проводимой политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4–5%. Устойчивый уровень инфляции около 4% ожидается во втором полугодии 2026-го. В 2027 году и далее регулятор рассчитывает удерживать рост цен на целевом уровне.

Что сказала Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что совет директоров решил действовать взвешенно, принимая решение по ключевой ставке, поэтому она была снижена до 16%. Набиуллина обратила внимание на то, что инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.

«Мы рассматривали три варианта: неизменности ключевой ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт. Но вот в этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное о снижении ставки на полпроцентных пункта», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что в последние месяцы динамика цен оставалась неравномерной: в октябре инфляция ускорилась, а в ноябре, напротив, замедлилась.

По ее словам, в начале следующего года ожидается временное ускорение инфляции из-за повышения НДС, дополнительным фактором в январе станет внеплановая индексация тарифов ЖКХ и других регулируемых услуг. С учетом уточненных параметров индексаций вклад разовых факторов в инфляцию в следующем году может оказаться выше, чем оценивалось в октябре, предупредила глава ЦБ.

«Повышение НДС затрагивает широкий перечень товаров и услуг и поэтому способно усилить инфляционные ожидания. В ноябре и декабре они уже выросли как у населения, так и — более заметно — у бизнеса», — констатировала Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ могут потребоваться паузы в дальнейшем снижении ключевой ставки .

«Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота — мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики, внешней среды и в случае необходимости корректировать наше движение», — добавила глава Центробанка.

Что будет со вкладами

Согласно данным ЦБ, по итогам третьей декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков держалась на уровне 15,6%. Резких движений по депозитам аналитики не прогнозируют: новогодняя конкуренция между банками поддержит высокую доходность, однако в 2026 году ставки, вероятнее всего, начнут плавно сползать вниз. Наиболее рациональной тактикой эксперты считают фиксацию нынешних условий на длительный срок.

«Ставки денежного рынка, ссудные и депозитные проценты повторяют курс ставки ЦБ. Сейчас ставка во вкладах топ-10 банков около 15,6%, или почти минус 7 процентных пунктов с декабря 2024 года. Очевидно, через год, когда ставка ЦБ будет у 12%, таких доходностей по депозитам будет не найти», — отметил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Депозиты на три-шесть месяцев могут сохранять привлекательность, а вот по длинным вкладам условия продолжат ухудшаться, уверен инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Россиянам стоит рассмотреть вклады с «каплей защиты» от снижения ставки (например, пополняемые вклады с возможностью досрочного расторжения и автоматическим повышением ставки, если она изменится, но обычно это оговаривается условиями). Я бы рекомендовал сейчас «короткие вклады» (на 3–6 месяцев), они дают гибкость перенастройки по обновленным ставкам. А также среднесрочные вклады (на 12 месяцев) — они дадут стабильность», — рекомендовал генеральный директор Pro-Vision, инвестор Владимир Виноградов.

Он призвал россиян обратить внимание на новогодние акции: часто банки проводят акции на каникулы, повышая краткосрочные ставки или предлагая бонусы за открытие вклада. Но такие акции редко устойчивы к изменениям базовых ставок.

«Банковский вклад будет оставаться и в 2026 году самым лучшим финансовым инструментом для размещения имеющихся сбережений. По сути, мы имеем финансовый инструмент, одновременно обладающий нулевым риском и высоким уровнем доходности», — подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Что будет с кредитами

На 8 декабря 2025 года ипотечные ставки в российских банках находятся в коридоре 16,9–23,1%. По потребкредитам разброс шире — от 19,9% до 42,6%. В сегменте кредитов эффект от решения ЦБ, по оценкам экспертов, будет ограниченным: банки сохранят повышенные ставки как способ удерживать риски под контролем . Поэтому занимать деньги, как советуют экономисты, стоит только в случае реальной необходимости.

«Кредитный рынок отреагирует на решение ЦБ значительно медленнее: ставки по ипотеке и потребкредитам в ближайший месяц могут снизиться лишь символически — в среднем на 0,3–0,7 п.п., поэтому брать кредит сейчас имеет смысл только при реальной необходимости; наиболее комфортное окно для ипотеки и потребкредитования ожидается во второй половине 2026 года, когда ключевая ставка опустится заметно ниже текущих уровней», — сказала экономист и финансист Юлия Кузнецова.

Символическое изменение ключевой ставки на 0,5 п.п. не окажет заметного влияния и на общую доступность кредитования, согласен Бахтин.

«Наиболее благоприятное время для обращения за кредитами наступит во второй половине 2026 года (май-сентябрь). По прогнозам, ключевая ставка к этому времени может опуститься до 13–14%, что сделает рыночную ипотеку более подъемной (в районе 14–15%). Если кредит не является «горящим», лучше подождать. Брать потребкредит под 20%+ сейчас невыгодно. В январе ставки по кредитам останутся высокими — в районе 18–21% для надежных заемщиков, так как банки закладывают высокие риски и не спешат снижать стоимость займов вслед за ЦБ», — заключил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Что будет с рублем

Экономисты отмечают, что само по себе снижение ключевой ставки обычно играет против рубля. Однако даже при уровне 16% реальные ставки (ключевая минус инфляция) остаются высокими, а значит, фундамент для национальной валюты сохраняется, считают они. В ближайший месяц заметного ослабления рубля эксперты не ожидают.

«В начале декабря рубль резко укреплялся и обновлял максимумы почти за три года, а иностранные валюты проседали до значений, которые рынок видел еще весной 2023 года. Однако при снижении ключевой ставки баланс может измениться. Компаниям станет проще и дешевле привлекать кредиты, из-за чего предложение валюты, вероятно, сократится, а спрос — наоборот, вырастет. На следующий год ожидаем курс доллара выше 85 рублей, евро — около 100 рублей, юаня — в районе 12 рублей. При этом из-за традиционно высокой волатильности валютного рынка нельзя исключать, что в отдельные периоды доллар будет приближаться к отметке 90 рублей», — отметил Зельцер.

К январю Бахтин ожидает доллар на уровне 82 рублей, евро – 95–96 рублей, юань – 11,7 рубля. В январе курсы валют вырастут до 85 рублей, 100 рублей и 12 рублей, соответственно, допустил Бахтин.

«Иностранную валюту ни в оставшейся части декабря, ни в 2026 году покупать не нужно, а, наоборот, при ее наличии, особенно если она недружественная, лучше избавиться путем обмена на рубли. Получившиеся средства в результате такой конвертации, на мой взгляд, целесообразно разместить на банковский вклад или накопительный счет и получать хороший доход, так как текущие предложения позволяют ежемесячно получать примерно по 1,25 тыс. рублей с каждых размещенных 100 тыс. рублей», — посоветовал Балынин.

Что будет с ключевой ставкой

Эксперты уверены, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в 2026 году.

В принятом сегодня решении Балынин видит очень конкретный и понятный сигнал от Банка России: выбранный в июне 2025 года курс на смягчение денежно-кредитной политики не изменяется и будет продолжаться дальше в 2026 году.

По прогнозу главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, в феврале ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев тоже ожидает снижения ключевой ставки до 15,5% 13 февраля.

«На фоне временного ускорения инфляции и повышенных инфляционных ожиданий мы полагаем, что Банк России на заседании 13 февраля будет выбирать между сохранением ставки и снижением ставки на 50 б.п., до 15,5%. К концу первого квартала мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15%. К концу 2026 года мы по-прежнему ожидаем снижения ключевой ставки до 14%», — подчеркнул Васильев.