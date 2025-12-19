Ученые открыли планету в форме лимона

Ученые сообщили об открытии крайне необычной экзопланеты, форма и состав которой не укладываются в существующие теории формирования планет, пишет Daily Mail. Газовый гигант, получивший обозначение PSR J2322–2650b, был обнаружен с помощью космического телескопа James Webb и уже вызвал широкий интерес в научном сообществе.

По размерам планета сопоставима с Юпитером, однако ее физические характеристики резко отличаются от всего, что ранее наблюдали астрономы. Под воздействием экстремальной гравитации она приняла вытянутую форму, напоминающую лимон. Ученые считают, что деформация вызвана мощным гравитационным влиянием звезды, вокруг которой она обращается.

В отличие от большинства известных экзопланет, PSR J2322–2650b вращается не вокруг обычной звезды, а вокруг пульсара — нейтронной звезды. Масса такого объекта сопоставима с солнечной, но сжата до размеров крупного города. Планета находится на расстоянии около 750 световых лет от Земли и расположена всего в 1,6 миллиона километров от своего пульсара.

Из-за столь близкой орбиты она подвергается постоянному воздействию мощного излучения, включая гамма-лучи. Один полный оборот вокруг звезды занимает всего около 7,8 часа.

Особое удивление у исследователей вызвал химический состав атмосферы планеты. Данные телескопа показали наличие молекулярного углерода при практически полном отсутствии воды, метана и углекислого газа. По словам доктора Майкла Чжана из Чикагского университета, подобный тип атмосферы ранее не наблюдался ни у одной из изученных экзопланет.

PSR J2322–2650b также является единственным известным газовым гигантом, вращающимся вокруг нейтронной звезды. Это делает ее ещё более загадочной, поскольку подобные звезды, как правило, либо разрушают соседние объекты гравитацией, либо испаряют их мощным излучением.

Происхождение планеты остается неясным. По словам исследователей, она не могла сформироваться ни как обычная планета, ни как результат разрушения звезды. Ни один из известных механизмов планетообразования не объясняет столь экстремальное обогащение углеродом.

Одна из рабочих гипотез предполагает, что в процессе охлаждения внутри планеты углерод и кислород могли кристаллизоваться, а затем чистые углеродные кристаллы поднялись в верхние слои и смешались с гелием. Однако эта теория не объясняет отсутствие азота и кислорода в атмосфере.

