«Катастрофическая программа». США остановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в университете

Стихийный мемориал у инженерного корпуса Баруса и Холли на Хоуп-стрит, Провиденс, Род-Айленд, США, 17 декабря 2025 года.

После стрельбы в Брауновском университете власти США приостановили программу розыгрыша грин-карт, поскольку преступник прибыл в страну по этой программе. Выяснилось, что в прошлом мужчина учился в вузе, в котором устроил теракт, а после преступления он убил еще одного человека — профессора Массачусетского технологического института Нуно Лурейру. Полиция считает, что убийца и жертва были знакомы — они учились в одном университете в Лиссабоне.

Стрелок, убивший двух человек в Брауновском университете в Провиденсе, прибыл в США, получив грин-карту удостоверение личности, предоставляющее иностранцам право на проживание и работу в Штатах благодаря победе в розыгрыше, в связи с чем эту программу временно приостановили. Об этом в соцсети X сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Стрелок из Брауновского университета, Клаудио Мануэль Невес Валенте, въехал в Соединенные Штаты по иммиграционной визе программы «лотерея разнообразия» (DV1) в 2017 году и получил грин-карту. Этот отвратительный человек никогда не должен был быть допущен в нашу страну»,

— написала глава ведомства.

close Крест у инженерного корпуса Баруса и Холли после стрельбы в Университете Брауна, Провиденс, Род-Айленд, США, 15 декабря 2025 года Taylor Coester/Reuters

Она объявила, что выдача виз по DV1 приостановлена по решению президента США Дональда Трампа , чтобы «ни один американец больше не пострадал из-за этой катастрофической программы». По словам Ноэм, глава Белого дома еще в 2017 году, во время своего первого президентского срока, настаивал на закрытии этой программы.

Программа DV1 представляет собой лотерею, в рамках которой около 50 тысяч грин-карт ежегодно разыгрываются среди стран с низким уровнем иммиграции в США, большей частью — среди африканских государств.

Что произошло в Брауновском университете

13 декабря вооруженный мужчина ворвался в аудиторию Брауновского университета, в которой проходила подготовка к экзамену, и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. В результате два студента погибли, еще девять человек получили ранения , в том числе тяжелые.

close Сотрудники правоохранительных органов после введения режима блокировки в Браунском университете из-за сообщений о стрельбе, Провиденс, Род-Айленд, США, 13 декабря 2025 года Taylor Coester/Reuters

Преступнику удалось сбежать. Его объявили в розыск, на поиски отправили около 400 человек. Уже на следующий день был задержан подозреваемый — 24-летний бывший солдат армии США Бенджамин Эриксон. 15 декабря мужчину освободили из-под стражи, однако начальник полиции Провиденса Оскар Перес указал, что он «представляет интерес для следствия».

Лишь 19 декабря стало известно о том, что разыскиваемый убийца покончил с собой. Выяснилось, что подозреваемым является 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невис Валенти. Мужчина, оформивший регистрацию в Майями, сам в прошлом являлся студентом Брауновского университета.

Что известно о стрелке

close Фотографии стрелка Клаудио Невеса Валенте на пресс-конференции, Провиденс, Род-Айленд, США, 18 декабря 2025 год Brian Snyder/Reuters

Как сообщает телеканал CBS News, президент Брауновского университета Кристина Паксон раскрыла, что Валенти поступил в вуз 1 сентября 2000 года для обучения по программе магистра наук и получения докторской степени по физике. При этом он посещал занятия только по этому предмету, проходившие в том же корпусе, на который он напал. Уже в апреле 2001 года он ушел в академический отпуск, а 31 июля 2003 года отчислился.

Ни о каком взаимодействии Валенти с университетом после этой даты информации нет. В какой-то момент мужчина вернулся в Португалию, а в 2017 году стал победителем розыгрыша грин-карты и вновь переехал в США.

Несмотря на связь с вузом, мотивы стрелка пока неизвестны .

«Мы пока не понимаем, почему именно сейчас, почему именно Браун, почему эти студенты, почему этот класс. Нам это неизвестно. Возможно, причина станет ясна, я на это надеюсь, но пока нет»,

— заявил генеральный прокурор штата Род-Айленд Питер Неронья.

Как установили следователи, Валенти еще в ноябре снял номер в гостинице в Бостоне, который расположен в часе езды от Провиденса. 1 декабря он арендовал автомобиль, который вплоть до 12 декабря периодически замечали у Брауновского университета. После стрельбы в вузе стрелок приехал в Массачусетс, а 15 декабря совершил еще одно убийство, застрелив 47-летнего профессора Массачусетского технологического института Нуно Лурейру .

Правоохранители предполагают, что убийца и жертва были знакомы. Они оба являются уроженцами Португалии и, по сведениям властей, в 1995–2000 годах учились в одном университете в Лиссабоне.

Совершив новое преступление, Валенти отправился на арендованный им склад в Сайлеме в штате Нью-Хэмпшир и покончил с собой.