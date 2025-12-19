Руководство колонии оштрафовали за отказ в шарфе экс-чиновнику

Суд обязал ФСИН выплатить 2 тысячи рублей бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за хищение, после отказа выдать ему шарф в колонии. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

«Требование о признании незаконным бездействия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, выразившееся в необеспечении Митволя шарфом, удовлетворено», — говорится в решении суда.

Уточняется, что экс-чиновник подал три жалобы к ФСИН, две из которых суд ранее отклонил, а по третьей присудил Митволю 3 тысячи рублей за нарушение руководством ИК санитарных норм при проведении ремонта в столовой.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам. В сентябре сообщалось, что суд отказал Митволю в условно-досрочном освобождении.

Ранее сообщалось, кем Митволь работает в колонии.