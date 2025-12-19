На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции упал неизвестный беспилотник

IHA: неизвестный беспилотник упал в турецкой провинции Коджаэли
Shutterstock

В провинции Коджаэли на западе Турции упал беспилотник неизвестного происхождения. Об этом пишет турецкое агентство IHA.

«Местные жители сообщили властям, что обнаружили упавший БПЛА в сельской местности в районе Чубуклубала. На место происшествия прибыли жандармы», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что в связи с этим инцидентом началась проверка.

15 декабря в министерстве обороны Турции сообщили, что военные республики обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат над Черным морем. В ведомстве отметили, что военнослужащие обнаружили «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» страны, над Черным морем. Они взяли ее под наблюдение при помощи истребителя F-16, который выделило НАТО. Позднее объект идентифицировали как беспилотник, который вышел из-под контроля. Дрон был сбит в безопасном районе вне границ жилой застройки.

3 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Румынии уничтожили украинский морской дрон Sea Baby в Черном море. Это произошло в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

Ранее Эрдоган заявил об угрозе безопасности судоходства в Черном море.

