Филипп Киркоров признался в сексуальных экспериментах во время пандемии

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что пошел на сексуальные эксперименты во время пандемии коронавируса. Новый выпуск шоу «Натальная карта» с его участием вышел на платформе VK Видео.

В ответ на вопрос ведущей о том, повысился ли у него интерес к сексу на фоне занятий спорта, Киркоров заявил об обратном — упадке интереса к интиму.

«Я перешел в ту стадию, когда мне больше интересно общаться с человеком на духовном уровне. Это мило, но это осталось где-то там», — сказал он.

При этом, отмечает Киркоров, в какой-то период жизни он занимал много времени «от безделья».

«Всю свою жизнь, особенно до пандемии, я как сумасшедший гастролировал, ездил, у меня не было на [секс] времени. А когда появилась пауза в творчестве, полезли всякие глупости в голову. Но этот период длился недолго и я понял, что это совершенно не важно. Если это и делать, то с близким и родным человеком, а все эти похождения и «гульки» только все портят», — заключил он.

Также Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Пугачевой.

