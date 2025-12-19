На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров признался в сексуальных экспериментах во время пандемии

Певец Киркоров заявил об упадке интереса к сексу
true
true
true
close
Натальная карта/VK

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что пошел на сексуальные эксперименты во время пандемии коронавируса. Новый выпуск шоу «Натальная карта» с его участием вышел на платформе VK Видео.

В ответ на вопрос ведущей о том, повысился ли у него интерес к сексу на фоне занятий спорта, Киркоров заявил об обратном — упадке интереса к интиму.

«Я перешел в ту стадию, когда мне больше интересно общаться с человеком на духовном уровне. Это мило, но это осталось где-то там», — сказал он.

При этом, отмечает Киркоров, в какой-то период жизни он занимал много времени «от безделья».

«Всю свою жизнь, особенно до пандемии, я как сумасшедший гастролировал, ездил, у меня не было на [секс] времени. А когда появилась пауза в творчестве, полезли всякие глупости в голову. Но этот период длился недолго и я понял, что это совершенно не важно. Если это и делать, то с близким и родным человеком, а все эти похождения и «гульки» только все портят», — заключил он.

Также Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Пугачевой.

Ранее Филипп Киркоров потратил на новогодний декор дома около 5 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами