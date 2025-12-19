В КПРФ ответили на вопрос, где находится душа Сталина — в раю или в аду

Депутат КПРФ Останина: душа Сталина — не в раю или аду, а в сердцах россиян

На прямую линию с Владимиром Путиным прислали вопрос, где находится душа Иосифа Сталина — в раю или в аду. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на вопрос стихами Сергея Есенина.

«Увидев ваш вопрос, я сразу вспомнила замечательные стихи Сергея Есенина, который написал еще в 1914 году. Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь — живи в раю!». Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою», — сказала Останина.

И добавила, что душа Сталина – в сердцах россиян.

«Так вот, не в раю и не в аду находится сегодня душа Сталина — она в сердце каждого русского человека, кому дорога наша великая родина. Кто понимает, кому обязаны в мае 1945 великой Победой. Имя этому человеку — Сталин. И живет он в душе каждого из нас», — заключила она.

До этого на прямой линии с Владимиром Путиным были показаны вопросы, которые отправлялись в студию. Среди них был вопрос: «Где душа Сталина – в раю или аду?»

