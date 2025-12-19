На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что плохие события не стоит забывать

Путин рекомендовал делать выводы из плохих событий и исправлять ошибки
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Даже если в году были плохие события, из них следует делать выводы, а не забывать. Об этом во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается того, о чем хотелось бы забыть, то к этому у меня есть свое отношение: если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось, что-то было плохо. Этого нельзя забывать», — сказал глава государства.

Он добавил, что из таких событий надо делать выводы и затем исправлять допущенные ошибки.

Также во время мероприятия российский лидер признался, что для него 2025 год начался как будто всего две или три недели назад. Как он отметил, в текущем году произошло много всего. При этом было большое количество положительных событий, подчеркнул Путин.

Президент РФ провел прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие, состоявшееся в Гостином дворе в Москве, продлилось четыре часа 30 минут. Количество вопросов от россиян, поступивших на прямую линию, превысило 3 млн. Ведущими мероприятия стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, что мотивирует его работать.

