«Тяжелые последствия для грабителей». Путин объяснил, почему ЕС не забрал активы России

Владимир Путин объяснил решение Евросоюза выделить Украине кредит, не изымая замороженные активы России, опасением тяжелых последствий для Европы. Президент России отметил, что выдача займа за счет российских средств увеличила бы нагрузку на бюджеты стран ЕС, а также подорвала бы доверие к их финансовой системе.

Страны Евросоюза на саммите приняли решение пока не конфисковывать российские активы, а выделить Украине кредит из собственных средств, поскольку поняли, что такой шаг повлек бы тяжелые последствия. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал во время подведения итогов года. «Газета.Ru» ведет трансляцию прямой линии с президентом.

Глава государства отметил, что попытки европейцев изъять деньги нашей страны являются не кражей, а грабежом, поскольку они совершаются открыто.

«Почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Ну, во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать кредит под залог наших активов»,

— сказал Путин.

Российский лидер констатировал, что любая выдача кредита увеличивает бюджетный долг каждой причастной страны, даже если он будет обеспечиваться нашими золотовалютными резервами. При этом, например, у Франции госдолг составляет 120% ВВП, в то время как у России — 17,7%. На этом фоне европейским государствам сложно брать дополнительные обязательства .

«Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать (отобрать активы РФ. — «Газета.Ru»).

Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае, к Еврозоне. Потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в Еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Ну, прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны.

И вот они посмотрят на то, что происходит. Уже смотрят, уже у них возникают подозрения, и сомнения, и опасения», — продолжил президент.

Он выразил уверенность, что стоит Евросоюзу только начать изымать чужие активы, как чиновники объединения не остановятся и начнут совершать такие действия под разными предлогами. Например, рано или поздно европейцы могут применить этот механизм против стран, у которых им не понравится политика в области ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), допустил президент. Это может привести к конфискации суверенных резервов исламских стран.

«Поэтому, кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.... И, самое главное, что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать»,

— подытожил Путин.

Он также заверил, что Россия будет отстаивать свои интересы , прежде всего в судах.

Что еще говорят в России о решении ЕС

Ранее «победой права и здравого смысла» решение Евросоюза назвал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В соцсети X он охарактеризовал предлагаемую европейскими политиками схему по предоставлению Украине кредита под залог замороженных российских активов как незаконную. Тот факт, что ее не приняли, является торжеством «голосов разума в Европе», считает он.

Также Дмитриев призвал к отставке канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен: «Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты — и потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку ».

Глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что провал плана по изъятию российских активов стал для фон дер Ляйен позором.

«Саммит ЕС стал крупнейшим провалом евротройки и брюссельских бюрократов из «партии войны».

Лидеры ЕС не смогли легализовать воровство российских активов в пользу коррумпированной хунты [президента Украины Владимира] Зеленского и выделяют 90 млрд евро из бюджета Евросоюза на финансирование продолжения украинского конфликта. И это, по сути, публичный позор фон дер Ляйен»,

— заявил депутат.

При этом он напомнил, что золотовалютные резервы нашей страны по-прежнему остаются заблокированными на европейской территории. В этой связи России еще предстоит борьба за возвращение своих денег.

Зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова заявила, что решение ЕС свидетельствует о наличии в Европе здравых политических сил . В качестве одного из их представителей она назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что глава Еврокомиссии завела Евросоюз в «серьезный политический кризис». Отказ же нескольких европейских стран поддерживать ее позицию и конфисковывать российские активы стал «сильным ударом по ее позициям» и «ее личным политическим поражением», пишет он.

Реакция американских СМИ

По мнению журналистов газеты The New York Times (NYT) Джина Смиалек, провал попыток изъять российские активы является личным политическим поражением Мерца и фон дер Ляйен . Кроме того, по их оценкам, финансирование Киева из собственных бюджетов стран ЕС ослабляет позиции Брюсселя на международной арене, однако открывает возможность для присоединения его представителей к переговорам об урегулировании украинского конфликта.

Аналогичный вывод делают и журналисты газеты Politico:

«Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, которого добивались Германия и Еврокомиссия в преддверии саммита».

Портал Euractiv задается вопросом, какие выводы для себя сделает Россия после того, как громкие разговоры Евросоюза не привели ни к каким результатам. А газета Financial Times также называет итоги саммита ЕС ударом по Мерцу и фон дер Ляйен.