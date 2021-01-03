Освобожденные в Ливии моряки рассказали о тяжелых условиях содержания

Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

.

«Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — рассказал один из членов экипажа, Виктор Бодряга.

Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут.

Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что в стране не похищали российских граждан, их арестовали, когда те оказались в ливийских водах.

До этого член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. По его словам, из плена были освобождены четверо человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ливии отвергли факт похищения российских граждан

— Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Россию

— Освобожденные в Ливии россияне оказались моряками