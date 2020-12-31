Новогодний салют запустят с 11 площадок Москвы

В Москве новогодний салют запустят с 11 площадок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запуск главного фейерверка состоится на Большом Москворецком мосту 1 января в 00.00 сразу после боя курантов.

Также, как ожидается, мероприятия пройдут в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники, на территории городка имени Баумана в Измайлово, на территории парка «Дружбы» в Ховрино, на территории ландшафтного парка «Митино», а также на берегу пруда по улице Федосьино в Ново-Переделкино и на территории парка Южное Бутово.

В связи с проведением запуска праздничных салютов ряд улиц Москвы будет перекрыт. Проезд в столичном метро будет бесплатным.

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