Аргентина одобрила вакцину AstraZeneca от коронавируса
Карина Казанцева
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Аргентина одобрила вакцину компании AstraZeneca и Оксфордского университета от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что вакцину разрешается применять только в экстренных случаях.
Ранее препарат одобрили в Великобритании.
В Аргентине коронавирусом заразились 1 602 163, выздоровели 1 420 885, погибли 43 018 человек.
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