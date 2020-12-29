Иммунолог рассказал, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса.

По его словам, для начала надо убедиться в том, что делать прививку от инфекции действительно надо. Если у человека есть антитела к коронавирусу, то к вакцинации стоит обращаться не раньше, чем через год.

Кроме того, перед прививкой необходимо провериться на скрытые заболевания.

Жемчугов отметил, что вакцина «Спутник V» действует дольше, чем «ЭпиВакКорона», но последняя больше подходит для пожилых пациентов.

Он подчеркнул, что выбирать препарат необходимо исходя из советов врача.

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