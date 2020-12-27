Отказавшегося надевать маску пассажира сняли с рейса из Екатеринбурга в Москву

Пассажира сняли с рейса авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Москва за отказ надеть маску. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

«Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург — Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа», — рассказали в пресс-службе.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что пассажир отказывался выполнять требование надеть средство индивидуальной защиты.

Вылет рейса был задержан более чем на час.

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