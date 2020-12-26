«Британский» штамм COVID-19 выявили в Швеции

Руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бюфорс сообщила, что в стране обнаружили штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, сообщает Aftonbladet.

Она рассказала, что мутировавшая разновидность COVID-19 была выявлена у гражданина Швеции, который прибыл в провинцию Седерманланд из Британии.

По словам Бюфорс, он был на карантине, никто из членов его семьи не заболел.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии

— Британские ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса

— Новый штамм: в РФ вводят ограничения для прибывающих из Британии