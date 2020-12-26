ФСБ пресекла подготовку теракта в Махачкале

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД России пресекли подготовку теракта в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным службы, в пятницу, 25 декабря, в результате оперативных мероприятий силовики задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Злоумышленники намеревались совершить взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов в Махачкале, после чего напасть на сотрудников МВД.

После задержания сторонников ИГ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации противозаконной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц).

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