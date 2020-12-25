Минтруд разработает поправки, чтобы сделать 31 декабря 2021 года нерабочим днем

Минтруд разработает поправки в Трудовой кодекс, чтобы сделать 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает «Интерфакс».

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем», — сказал Котяков.

Он добавил, что такое решение по 2021 году уже принято: 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днем.

При этом, по словам министра, юридическое право определить выходным днем 31 декабря 2020 года «есть у каждого отдельного работодателя в отношении своих сотрудников».

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