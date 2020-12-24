Эксперты: в Москве сформировался популяционный иммунитет от COVID-19

Эксперты фиксируют стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко, пишет газета «Известия».

По его словам, на столицу приходится 30% новых выявленных случаев заболевания COVID-19, в то время как остальные 70% — на регионы.

Специалисты объясняют это формированием в Москве высокого уровня коллективного иммунитета.

«По моей информации непростая ситуация с заболеваемостью складывается в Астраханской области, Дагестане и Краснодарском крае. Более-менее благополучная картина лишь на самых отдаленных от центра территориях», — говорится в сообщении.

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