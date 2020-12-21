Россиянам объяснили правила запуска фейерверков в праздники

Эксперты рассказали о правилах запуска фейерверков в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, внутри любых помещений и зданий, а также на полосах отчуждения железных дорог запрещен запуск фейерверков.

Кроме того, в соответствии с законом запуск салютов запрещено совершать с балконов, крыш домов, на спортивных стадионах и сценических площадках.

Зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев напомнил, что запрещено и применение фейерверков на объектах культурного значения, на территории заповедников, кладбищ, нацпарков.

Он подчеркнул, что запрет на запуск салютов во дворах многоквартирных домов может быть установлен местными законами. По словам Прокофьева, в Москве в частности установлен запрет на фейерверки в ночное время, однако новогодняя ночь является исключением в акте.

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