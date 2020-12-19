Число случаев COVID-19 в Британии превысило 2 млн
Полина Рутковская
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В Великобритании выявлено более 2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, следует из официальной статистики.
За все время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус подтвердили у 2 004 219 человек, из них 67 075 заболевших скончались.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке страны максимальных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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