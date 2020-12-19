Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика, мечтавшего обнять панду

Президент России Владимир Путин исполнил желание 10-летнего тяжелобольного ребенка из Тульской области, мечтавшего обнять панду.

Глава государства в начале декабря поучаствовал в акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной». Он удаленно выбрал два детских желания, одно из которых — объятия с пандой. Мальчик и его семья приехали в столицу и посетили Московский зоопарк. Там ребенок под присмотром сотрудников встретился с пандой. Он также побывал в ветеринарной клинике и вместе с пандой Жуи создал футболку: они нанесли на изделие принты красками.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — приводит слова мальчика пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Путин позвонил ребенку во время его посещения зоопарка. В конце дня 10-летнему россиянину также подарили игрушечную панду.

Александр с 9 месяцев живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа».

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