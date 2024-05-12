Власти Харькова не будут эвакуировать жителей города

В Харькове спокойная обстановка, эвакуация жителей не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале харьковского горсовета.

Отмечается, что эвакуировать будут только жителей тех районов, которые расположены вблизи боевых действий. Мэр города Игорь Терехов сказал, что не видит предпосылок для того, чтобы люди покидали город.

11 мая в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс.

12 мая До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Ранее в США заявили, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.