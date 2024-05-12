Российские войска зашли в Волчанск

Российские военные зашли в Волчанск, после отступления нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, российские бойцы активно наступают, а несколько подразделений ВСУ под натиском ВС РФ «сбежали, бросив оружие и технику». Также бои ведутся в районе села Липцы.

Отмечается, что десятки единиц тяжелой техники ВС РФ были стянуты к Волчанску. На этом фоне более 100 бойцов ВСУ оставили свои позиции.

На данный момент известно, что около 20 человек сдались в плен и сохранили себе жизнь. Наступление на этом направлении продолжается.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.